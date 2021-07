Stockez vos photos en ligne à prix réduit avec pCloud

Pour ne plus avoir à tout transporter sur vos SSD et autres clefs USB ou encore craindre de perdre vos données, disposez à tout moment de vos papiers d'identité, dossiers de travail, ou même photos de famille grâce au stockage cloud. Un service au sein duquel pCloud fait figure de référence sur le marché, et qui revient en force avec son offre LIFETIME, pour ne plus avoir à compter les années.

Et la firme suisse pense à toute la famille puisque jusqu'à 5 utilisateurs peuvent bénéficier des 2To de stockage compris dans ce bon plan. Avec un outil de répartition équitable entre les différents bénéficiaires, chacun sera à même de stocker et gérer ses fichiers via une simple connexion au service en ligne.

Dormez sur vos deux oreilles niveau sécurité grâce au chiffrement de vos données en AES de 256 bits. Par ailleurs, pCloud vous permet également de collaborer aisément avec d'autres personnes grâce à 2To de liens de partage. Notez également que les 30 jours d'historique de corbeille seront bien utiles pour récupérer des fichiers (in)volontairement supprimés.

Finalement, pCloud performe et obtient un joli 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.