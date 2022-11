Gaia-X, vous vous souvenez ? Voici une démo du premier catalogue de services cloud fédérés

L'équipe française de Gaia-X Federated Services a dévoilé, jeudi, sa plateforme en ligne répondant aux règles et standards de l'initiative de départ. Elle a ainsi mis en place un premier catalogue de démonstration, financé par le gouvernement, qui met à disposition plus de 176 services cloud, qui comprennent divers types de services d'acteurs concurrents. La création de cette plateforme de services est censée conduire Gaia-X, vendu en 2020 par Bruno Le Maire comme « l'Airbus du Cloud », vers une mise en opération devant permettre aux clients du cloud européen de se tourner vers des offres plus transparentes.