CyberGhost propose un prix délirant sur son VPN pour les soldes !

La première grande force de CyberGhost, c'est une offre parmi les plus généreuse en termes de serveurs, puisque ce sont tout simplement près de 7500 serveurs répartis dans 91 pays et 100 emplacements qui sont à votre entière disposition. Ouvrez l'app' CyberGhost, choisissez l'emplacement qui vous convient le mieux, et le tour est joué, sans aucune difficulté grâce à une interface vraiment intuitive !

De plus, un autre atout phare de CyberGhost, qui plus est à ce prix, est de couvrir jusqu'à 7 appareils simultanément. Ainsi, pour vos ordinateurs (Linux, macOS, Windows), smartphones (Android, iOS), tablettes, mais aussi Smart TV (Apple TV, Android TV, Fire TV, etc.), box internet, NAS, routeurs et autres consoles de jeu (PS4, PS5, Switch, Xbox) ou encore vos navigateurs Web Chrome et Firefox, CyberGhost veille au grain et vous permet d'éviter les pirates du Web grâce à une adresse IP et une géolocalisation de substitution.