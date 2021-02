Cyberghost, Surfshark, NordVPN : quel VPN pas cher choisir avant la fin des Soldes ?

Les VPN ont des usages divers et c'est ce qui peut vous aider à faire votre choix car chacun de ces VPN a ses forces et ses faiblesses. À vous de définir vos besoins pour trouver le meilleur forfait pour vous. Tout d'abord un VPN permet d'aider à vous anonymiser. Vos flux de données passe par le serveur VPN avant d'atteindre le web, ce qui cache votre adresse IP réelle et sécurise votre identité.

Un deuxième usage est souvent fait des VPN : contourner les limitations géographiques pour accéder a des services ou des site inaccessible de notre localisation. Ces 3 VPN permettent de choisir le serveur par lequel on se connecte et ainsi choisir quelle bibliothèque Netflix on obtiendra par exemple. D'autres usages existent mais passons maintenant à la description de ces 3 concurrents.