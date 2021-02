Ce SSD 2.5" SanDisk de 1 To est bradé pour les Soldes sur Amazon

Le SSD interne SanDisk Plus d'une capacité de 1 To (référence SDSSDA-1T00-G26) embarque le format 2,5 pouces et une interface SATA 6.0 Gb/s.

L'accessoire discret et compact dispose de vitesses de transfert allant jusqu'à 535 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

Ce SSD Plus de SanDisk a été conçu pour être plus rapide qu'un disque dur traditionnel et accélérer les démarrages, les extinctions et les temps de chargement des applications.