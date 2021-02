Soldes Amazon : ce SSD Crucial 2.5" de 2 To est vraiment pas cher

Hébergée par Amazon, cette bonne affaire est valable pour toute la durée des soldes. Le site américain livre ses clients à domicile ou en point retrait gratuitement en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois (soit 39,36€ par échéance) est possible. Sur ce produit, la garantie est limitée à une durée de trois ans. Une extension d'un an à 7,49€ ou de deux ans à 10,19€ se tient à votre disposition.

Ce SSD Crucial BX500 est un modèle interne au format 2,5 pouces avec un espace de stockage de 2 To. Il sera donc capable d'accueillir vos fichiers les plus imposants comme des jeux vidéo, des logiciels ou encore des photos. Son interface matérielle est en SATA 6.0 Gb/s et ses vitesses séquentielles peuvent grimper jusqu'à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture.

Ainsi, d'après le fabricant, ce SSD peut être jusqu'à 300% plus rapide qu'un disque dur classique. Les fichiers se chargeront presque immédiatement et votre ordinateur gagnera en réactivité au moment du démarrage.