Soldes Cdiscount : ce disque dur externe Seagate de 8 To est à prix cassé chez Darty

Quelle est la meilleure prise connectée ? Grâce à cette nouvelle génération de prises, il est désormais possible de procéder à des contrôles et pilotages à distance pour plusieurs raisons. La plus importante est sans aucun doute d'évaluer en temps réel sa consommation énergétique, et éventuellement la réduire le cas échéant. Mais elles permettent aussi de réaliser des gains de temps et de confort en s'épargnant certaines corvées.