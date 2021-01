VPN pas cher : les 3 meilleurs offres VPN à saisir pendant les Soldes

Ici, ce sont plus de 5 500 serveurs, situés dans près de 60 pays différents, qui seront mis à votre disposition. Vous n'aurez donc que l'embarras du choix, d'autant que NordVPN vous garantit des débits élevés, ainsi qu'une bande passante illimitée. Côté sécurité, on retrouve un chiffrement AES 256 bits, ce qui signifie que vos données seront à l'abri des regards indiscrets. Et ce, quel que soit l'équipement utilisé, puisque l'application existe sur tous les principaux OS, dont Windows, macOS, Linux, Android et iOS.