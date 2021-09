Amazon brade le prix du SSD Samsung 970 EVO Plus pour les French Days

Le SSD Samsung 970 EVO Plus dispose donc de la technologie NVMe, soit tout simplement la plus rapide disponible à ce jour pour les disques SSD grand public. C'est d'ailleurs ces disques que l'on retrouve dans les consoles de jeux de dernière génération comme la PS5 ou la Xbox Series X, avec à la clé des vitesses de transfert considérablement améliorées et des chargements bien plus courts.

Les chiffres sont toujours plus parlants et le SSD Samsung 970 EVO Plus peut vous fournir des débits de 3 500 Mo/s pour la lecture de vos fichiers. Si copier vos données ne devrait prendre que quelques secondes, les gamers apprécieront également de gagner quelques précieuses minutes lors du chargement de leurs titres et un accès plus rapide au jeu.

Ce disque SSD offre 2 To de stockage, ce qui vous permet à la fois d'y installer votre système d'exploitation pour profiter des meilleures performances mais également d'y déposer tous vos fichiers, accessibles instantanément. Plus besoin d'attendre qu'un film un fichier Photoshop ne veuille bien s'ouvrir, la réponse est ici immédiate pour plus d'efficacité et de productivité.

Le contrôle thermique a été aussi particulièrement étudié de sorte que votre SSD donne toute la mesure de ses possibilités sans chauffer excessivement, afin de préserver son intégrité durant de nombreuses années. Un dissipateur de chaleur s'occupera d'évacuer la chaleur, même en cas d'activité soutenue pour garantir les meilleures performances.