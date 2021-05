French Days : SSD 2,5" Samsung 870 QVO 1 To à moins de 90€ chez Fnac

Cette offre est proposée par la Fnac, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous sous un à trois jours ouvrés, ou retirable dans le magasin le plus proche de chez vous sous une heure, à condition d'être en stock. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un SSD interne 2,5" de Samsung, réputée dans ce domaine, modèle 870 QVO, d'une capacité d'1 To. Compte tenu de son interface SATA (6 Go/s, mais compatible également avec des interfaces 3 Go/s et 1,5 Go/s), il assure une vitesse séquentielle de lecture de 560 Mo/s et d'écriture de 530 Mo/s. Une vitesse autrement améliorée grâce à la technologie Intelligent TurboWrite permettant de l'accélérer et maintenir de hautes performances sur la durée.

Le 870 QVO se montre ainsi particulièrement endurant, promettant un bon fonctionnement 1,5 million d'heures durant et jusqu'à 360 To. Il se montre également très résistant aux conditions extrêmes, pour fonctionner sous des températures allant de 0 à 70°C.