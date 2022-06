Soldes J-8 : ce SSD M.2 NVMe PNY CS3030 2 To est à très bon prix

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de PNY, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle CS3030, d'une capacité de 2 To. PNY nous propose ici un puissant produit, avec un débit de transfert interne de 3 500Mo/s en écriture et de 3 000 Mo/s en écriture. De quoi sérieusement accélérer votre machine, son système d'exploitation et le chargement des applications ou jeux.

En plus de sa vitesse, le CS3030 se veut également particulièrement résistant, notamment grâce à une endurance SSD affichée de 3 115 To et un type de mémoire flash NAND 34 TLC. Ceci couplé à des températures de stockage et de fonctionnement pouvant aller dans de larges extrêmes, et vos données devraient être bien gardées.

Compte tenu de sa puissance, le CS3030 se montre particulièrement compact, avec un poids de 6,6 g pour 22 mm de largeur, 80 mm de profondeur et 2 mm de hauteur. Il saura donc facilement trouver sa place au sein de votre machine, d'autant qu'il se montre hautement compatible : il supporte en effet Linux, Apple MacOS x, Ubuntu 14 et Windows XP/Vista/7/8/10.