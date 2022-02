Ce SSD Crucial de 1To tombe à moins de 90€ avec ce code promo

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Crucial, une marque bien connue dans le domaine, modèle P5. Ce modèle s'adresse tout particulièrement à un usage gaming ou pour des activités demandant de solides performances.

Et le Crucial P5 a largement de quoi satisfaire le public cible avec une vitesse de lecture de 3400 Mo/s, pour une vitesse d'écriture de 3000 Mo/s, le tout propulsé par la mémoire flash NAND 3D. Grâce à un logiciel de gestion dédié, il est par ailleurs possible d'optimiser les performances du SSD et de les pousser encore davantage si le besoin s'en fait sentir.

En plus d'une solide vitesse de transfert interne, le Crucial P5 se veut également particulièrement endurant grâce à un MTTF de plus de deux millions d'heures et un score d'endurance maximal de 600 To, lui assurant une belle longévité. Ceci couplé à une solide résistance au choc et aux températures extrêmes, en l'occurrence grâce à une protection thermique adaptative. Pour parfaire le tableau, le Crucial P5 affiche une protection extrêmement fiable de vos données grâce à un chiffrement total du disque via OPAL 2.0.

Le tout est proposé dans un minuscule réceptacle tout de noir paré de 20 grammes pour 7,98 cm de longueur, 0,2 cm de largeur et 2,18 cm de hauteur. Un produit au petit gabarit qui fera donc une grande différence dans votre machine, à condition de disposer d'une baie compatible M.2 2280.