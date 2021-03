Le SSD interne PNY CS3030 de 1To profite d'une réduction avec ce code promo

La société américaine PNY est reconnue comme étant une très bonne marque de matériel informatique. Alliant efficacité, performance et robustesse, le SSD interne CS3030 en est une parfaite illustration. Il peut pousser sa vitesse de lecture jusqu'à 3500 Mo/s et son débit de transfert en écriture peut quant à lui grimper jusqu'à 3000 Mo/s. Il est compatible avec une baie M.2 2280. Les transferts se feront ainsi rapidement et vous verrez en même temps votre PC devenir globalement bien plus réactif.