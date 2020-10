L'excellent SSD Interne PNY CS3030 500Go NVMe à prix cassé

Ce disque dur étant un modèle interne, il est alimenté par votre ordinateur et est logé à l'intérieur de votre tour. Il ne prendra donc aucune place supplémentaire sur votre bureau. Il suffit de le connecter (via son interface PCI-Express) et le voilà prêt à opérer !

PNY ajoute à cela une généreuse garantie de 5 ans, vous permettant de vous prémunir contre toute mauvaise surprise.