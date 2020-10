Le SSD PNY CS900 avec 240 Go de stockage au meilleur prix 🔥

Nous sommes chez l'e-commerçant bordelais Cdiscount pour profiter pleinement de cette réduction. Vous serez livré gratuitement à domicile et tous les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) recevront leur commande plus rapidement. La garantie pièces et main d'œuvre est valable pendant deux ans. Une assurance contre les pannes et la casse de quatre ans est proposée à 8,99€.

Passons donc aux caractéristiques techniques du SSD PNY CS900. Ce modèle interne est compatible avec les baies 2,5 pouces et possède une capacité de 240 Go. Ce n'est pas énorme mais cela peut suffire pour une personne qui utilise sa machine pour travailler. L'interface de cet exemplaire est en SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches.

Cela offre de bonnes performances avec un débit de transfert du lecteur pouvant atteindre 600 Mo/s (externe). De son côté, le débit de transfert interne atteint 560 Mo/s en lecture et 460 Mo/s en écriture.