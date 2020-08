Belle promotion sur le disque dur externe Toshiba Canvio Basics 2 To à 69,99€

Nous nous sommes rendus au sein des rayons virtuels de Cdiscount pour dénicher cette bonne affaire. Comme toujours avec le site bordelais, la livraison standard à domicile est assurée gratuitement et vous pouvez sélectionner le paiement en quatre fois. Ainsi, vous devrez débourser 17,94€ au moment de l'achat puis 17,91€ pour chaque mensualité restante. L'abonnement Cdiscount à volonté fera aussi plaisir à ses adhérents (essai offert puis 29€ la première année) qui profiteront de la livraison express en illimité. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce disque dur Toshiba Canvio Basics est un modèle externe qui vient se brancher en USB 3.0 à votre ordinateur (également compatible avec USB 2.0). Le débit de transfert de l'interface est en SATA 5.0 Gb/s, ce qui vous permettra de copier rapidement des fichiers et d'y accéder tout aussi vite.

De plus, cet exemplaire possède une mémoire interne de 2 To. Il pourra donc accueillir sans le moindre souci vos données les plus volumineuses comme des jeux vidéo par exemple.