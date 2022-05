Le SSD Corsair de 1 To profite d'une belle promo chez Rue du Commerce

Cette offre de Rue du Commerce s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Corsair, une marque bien connue dans les composants PC, et plus encore son iconique MP600 PRO XT, ici d'une capacité de 1 To. Si celui-ci est tenu en si haute estime, les raisons en sont nombreuses.

À commencer par des vitesses de lecture et d'écritures hallucinantes allant respectivement jusqu'à 7 100 Mo/s et 6 800 Mo/s. De telles performances sont portées par la technologie PCIE 4.0 et la mémoire flash NAND TLC. Il promet grâce à ces performances exceptionnelles plus d'un million d'opérations entrée/sortie à la seconde, pour un système et des applications tournant à la vitesse de la lumière.

Mais le MP600 PRO XT ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il dispose aussi d'une endurance à toute épreuve de 3 000 To écrits, pour accompagner votre machine aussi longtemps que possible. Côté fiabilité, il peut également compter sur un dissipateur thermique en aluminium intégré, qui lui permettra de rester au frais en toutes circonstances.

Pour accueillir ce monstre de puissance, il sera bien sûr nécessaire de disposer d'une baie compatible M.2 2280, avec une installation directement sur la carte mère, sans câble. La présence du dissipateur thermique demandera peut-être de faire de la place, mais c'est un moindre sacrifice pour les bienfaits que ce SSD apporte.