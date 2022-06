N'attendez pas les soldes pour craquer pour ces solutions VPN à prix mini !

Si, comme 14 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs à travers le monde, vous êtes tenté par les services de NordVPN, c'est le bon moment pour souscrire ! En effet, vous pouvez bénéficier d'une licence à seulement 2,89€ par mois pendant 24 mois ! Vous profitez ainsi de -72% de réduction par rapport au prix habituel, pour un total sur les 2 années de 69,36€ auquel il faut ajouter les 20% de TVA en vigueur, et bien sûr 30 jours pour changer d'avis avec la garantie satisfait ou remboursé.

Comme pour CyberGhost, NordVPN vous permet d'équiper les appareils les plus divers, des traditionnels ordinateurs (Linux, macOS, Windows), smartphones (Android, iOS), tablettes, Smart TV (Fire TV en plus), Fire Stick TV, consoles de jeu (PS4,PS5, Switch, Xbox 360 et One) ou encore votre routeur ou votre Kindle Fire. Et, en plus, ce sont jusqu'à 6 appareils électroniques qui peuvent en bénéficier simultanément.