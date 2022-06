Voici la sélection VPN pour profiter de vos contenus streaming préférés

Ajoutons que la firme ne cesse d'innover. En plus d'employer un chiffrement AES 256 bits et de vous proposer sa technologie NordLynx adossée au protocole de sécurité WireGuard, tout en vous laissant également le choix avec OpenVPN et IKeV2, NordVPN inclut dans son offre une nouvelle fonctionnalité anti-menaces. Ainsi, votre VPN vous aide à détecter de potentiels virus cachés dans vos fichiers téléchargés ou encore vous tient au courant des sites Web à éviter quotidiennement.

Enfin, avec un enregistrement au Panama, NordVPN applique, comme CyberGhost et Surfshark, une stricte politique de non-journalisation pour un confidentialité au top, sur un Wi-Fi privé comme public. Avec, en plus, 6 appareils de type ordinateur (Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS), tablette, Smart TV (Apple TV, Android TV, Fire TV), console de jeu et autres routeurs ou encore Kindle Fire et Fire Stick TV, la polyvalence est top. Avec, en prime, une assistance par chat 24h sur 24 et 7j sur 7 dans la langue de Molière pour vous assister et répondre à vos questions en toute circonstance, NordVPN décroche un très solide 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.