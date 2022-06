Cette nouvelle offre VPN fait déjà des ravages

CyberGhost propose depuis plus d'une décennie déjà l'une des solutions VPN les plus performantes au monde. Idéale pour débloquer les catalogues étrangers de vos plateformes de streaming favorites, CyberGhost est l'atout maitre de vos soirées streaming. Une bande passante illimitée, des débits au top, des protocoles IKeV2, OpenVPN et WireGuard de dernière génération : voilà tous les ingrédients d'un service destiné à vous faciliter la vie au quotidien, tout en ayant un impact minimal sur les performances de vos appareils.

Car, pour ce prix dérisoire, CyberGhost a, en plus, le grand avantage de couvrir jusqu'à 7 appareils simultanément. Ainsi, pour vos ordinateurs, smartphones, tablettes, mais aussi Smart TV, routeurs et autres consoles de jeu ou encore vos navigateurs Web Chrome et Firefox, CyberGhost veille au grain et vous permet d'éviter les pirates du Web grâce à une adresse IP et une géolocalisation de substitution.