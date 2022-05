Moins de 2€, c'est le prix de votre anonymat en ligne

Autant ne pas perdre de temps et annoncer tout de suite la couleur, CyberGhost est l'un des meilleurs VPN au monde actuellement disponible. Pourquoi ? Tout d'abord car celui-ci offre l'un des réseaux de serveurs les plus conséquents du marché, avec près de 7500 serveurs dans 91 pays et 100 emplacements. Si vous vous demandez à quoi cela peut bien vous servir de disposer d'un choix si vaste, songez que bénéficier d'une géolocalisation de substitution avec un VPN, c'est déjà bien, mais pouvoir bénéficier du choix d'un pays en particulier et être quasi sûr de le trouver, c'est bien mieux.

Et pour cause, que ce soit pour le P2P comme le streaming, CyberGhost fait, là encore, figure de référence. En effet, le service excelle dans le déblocage de plateformes diverses, y compris Netflix US, Amazon Prime et des dizaines de chaînes sportives. Attention, nous vous rappelons que le VPN ne permet pas d'accéder à ces catalogues gratuitement, mais en revanche, alors que vous vous trouvez réellement en France, choisir un serveur japonais vous permet par exemple d'accéder au catalogue de Netflix. Ensuite, une simple connexion à votre compte, et à vous la belle soirée canapée pour regarder votre dernière série nippone favorite par exemple. Sachant qu'en plus, vous disposez de débits performants et d'une bande passante illimitée, CyberGhost est vraiment idéal pour vous faire oublier tout risque de latence.