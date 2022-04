Bon plan : le prix de ce VPN fait trembler la concurrence !

De plus, avec près de 7500 serveurs répartis sur tous les continents, une bande passante illimitée et de jolis débits, masquer votre adresse IP deviendra un jeu d'enfant sans ralentir votre vitesse de navigation. Grâce à une interface très intuitive, CyberGhost se prend rapidement en main, même pour les néophytes. Et au cas où vous perdriez votre connexion VPN, un Kill Switch est inclus dans cette offre pour ne pas vous exposer inutilement en ligne tant que votre connexion VPN n'est pas rétablie.

Enfin, avec les excellents protocoles de sécurité OpenVPN, IKeV2 et WireGuard, CyberGhost vous accompagne avec les fleurons du marché et un chiffrement AES 256 bits à la pointe. Concluons avec le stricte respect d'une politique de non-journalisation de ses utilisatrices et utilisateurs, et vous comprenez mieux le 9/10 obtenu par CyberGhost lors de notre test Clubic 100% indépendant . Et bien sûr, en cas de question, un service client réactif est disponible 24/24, 7j/7 ! Alors, craquez pour le petit fantôme CyberGhost !