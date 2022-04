Le prix du meilleur VPN défie toute la concurrence !

Vous le savez sans doute, l'utilisation d'un VPN est vivement conseillée pour éviter qu'un pirate informatique ne s'amuse à dénicher et à récupérer vos données personnelles. C'est notamment le cas si vous avez l'habitude de vous connecter au réseau Wi-Fi public de votre fast-food ou de votre coffee-shop préféré. Ces réseaux sont particulièrement mal protégés et sont une proie facile pour les hackers.

Avec CyberGhost VPN, chacune de vos connexions et de vos données sont sécurisées en temps réel et inaccessibles à des personnes malveillantes. Vous pouvez d'ailleurs protéger à la fois votre PC portable mais également votre machine de bureau, votre smartphone, votre tablette et même votre box TV et votre console de jeux avec des applications CyberGhost VPN adaptées à tous les types d'appareils.

Le VPN vous permet également de masquer votre adresse IP et l'ensemble des données personnelles qui permettent à de nombreux sites de vous tracer et de se créer un historique de votre navigation, pour mieux vous proposer des publicités ciblées selon vos goûts et vos achats fréquents. Avec CyberGhost, votre navigation est réellement incognito et personne ne peut suivre vos activités.

CyberGhost VPN possède des milliers de serveurs répartis autour du monde mais vous propose néanmoins un débit maximal avec une bande passante illimitée. Vous pouvez ainsi visionner des contenus vidéo à l'étranger, en 4K sans aucune attente.