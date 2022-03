Bon plan VPN : un discount massif et des cadeaux en prime chez NordVPN

Avec 10 ans d’expérience et plus de 14 millions d’utilisateurs à travers le monde, NordVPN n'est plus à présenter. Pour vous comme vos proches, cette solution VPN est tout simplement l'une des meilleures et permet d'équiper, grâce à des app' dédiées, jusqu'à 6 appareils électroniques simultanément. Ordinateurs sous Windows, macOS ou Linux, smartphones sous Android ou iOS, tablettes, Smart TV, routeurs, consoles de jeu, et même vos navigateurs Chrome et Firefox via une extension, ne laissez rien au hasard avec NordVPN.

Une des forces de ce VPN est sans nul doute sa simplicité d'usage : un simple clic sur le bouton Quick Connect dans l'app' ou sur l'extension dans votre navigateur Web et le tour est joué. Vous pouvez également affiner votre choix en sélection l'un des 5400 serveurs répartis dans 60 pays pour obtenir, par exemple, un accès à un catalogue étranger sur votre plateforme de streaming favori. Pour masquer votre adresse IP véritable, votre géolocalisation ou encore faire fi des restrictions diverses, NordVPN est idéal.