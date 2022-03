Les 3 meilleures offres VPN à ne pas rater chez CyberGhost, NordVPN et Surfshark !

Dans le top des VPN, le petit fantôme CyberGhost s'impose année après année parmi une des valeurs les plus sûres du marché. Et ses tarifs demeurent abordables, avec une licence 36 mois de souscription + 3 mois offerts au prix très intéressant de 1,99€ par mois . CyberGhost vous réduit ainsi la facture de près de -83%, pour un total de 77,61€ sur la période. Passé mai 2025 si vous souscrivez maintenant, votre forfait annuel s'élève à 42€ par an. Et, au cas où vous ne seriez pas satisfait, vous disposez de 45 jours pour potentiellement vous rétracter.

CyberGhost excelle en termes de cybersécurité. CyberGhost s'équipe d'excellents protocoles tels que WireGuard ou encore IKEv2, et emploie le chiffrement AES 256 bits. Parfait donc dans un contexte où certaines et certains adoptent désormais un télétravail régulier. CyberGhost sécurise vos téléchargements et même l'accès aux réseaux Wi-Fi publics.

Plus encore, avec 7384 serveurs répartis dans 91 pays, CyberGhost dispose d'une des offres les plus pléthoriques du marché. Et à moins de 2 euros par mois, c'est encore plus attractif. Par exemple, si vous aimez le streaming et souhaitez accéder au catalogue Japon de Netflix, sélectionner un serveur aux Japon, et accéder à ces contenus !