VPN : 3 offres incontournables pour gagner en confidentialité en ligne

Cette offre est, elle aussi, idéale pour toute la famille ou encore si vous possédez de nombreux appareils électroniques, puisque vous pouvez protéger jusqu'à 6 d'entre eux avec une seule souscription. Que ce soit pour les smartphones (Android, iOS), les tablettes, les ordinateurs (macOS, Linux, ChromeOS, Windows), mais aussi les Smart TV (Android TV), vos consoles de jeu (Switch, PlayStation, Xbox) ou encore votre Chromecast ou Fire Stick TV, de nombreux appareils en profitent.

Plus encore, NordVPN vous propose 5200 serveurs répartis dans 60 pays, idéal pour dissimuler au mieux votre adresse IP véritable et vos soirées streaming, avec une bande passante illimitée. NordVPN ne lésine pas non plus sur la sécurité, grâce à un chiffrement en AES 256 bits, et le croisement des technologies WireGuard et NordLynx. Ainsi, vous profitez de débits parmi les meilleurs du marché, sans perdre en confidentialité. Enfin, la firme propose une assistance par chat 24h sur 24 et 7j sur 7 en français pour vous aider et répondre à vos questions en toute circonstance. De quoi obtenir un très solide 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.