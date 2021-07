NordVPN prolonge son offre d'été exceptionnelle à moins de 3 euros

Ainsi, NordVPN met à votre disposition plus de 5200 serveurs répartis à travers le monde. Aucune limite de bande passante ne sera appliquée dans le cadre du streaming. Il en va de même pour les ralentissements qui ne vous atteindront pas. Un accès mondial à internet sera aussi à votre portée. Que ce soit pour contourner la censure ou les restrictions géographiques, ce VPN est parfait ! Et le P2P sera à la fois rapide et sûr. Enfin, le bouton Quick Connect vous connectera directement au serveur le plus performant.

Grâce au cryptage AES 256 bits, vos données resteront privées et à l'abri des cybercriminels. La technologie CyberSec éloignera les logiciels malveillants. Quant au Kill Switch automatique, il sert à couper automatiquement la connexion internet lorsque le VPN s'arrête. Vous ne serez donc pas exposé aux dangers. Enfin, une politique stricte sans registre est appliquée et la protection de la propriété intellectuelle est garantie !