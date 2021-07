Sécurité en ligne et 3 mois offerts avec NordVPN, profitez-en !

Avec NordVPN, vous allez pouvoir protéger la connexion de tous vos appareils. Avec votre abonnement 2 ans, l’éditeur vous permet de protéger jusqu’à 6 appareils. Que ce soient des smartphones, des tablettes, le PC du bureau ou des ordinateurs portables, ne négligez aucune connexion.

De plus, NordVPN est compatible avec les appareils fonctionnant sous iOS, Android, macOS et Windows pour vous simplifier l’utilisation du service VPN et sécuriser simplement en quelques clics toutes vos machines. Vous allez pouvoir profiter d’une bande passante élevée avec un accès mondial aux serveurs de NordVPN implantés un peu partout dans tous les continents de la planète.

Le streaming vidéo est aussi désormais possible grâce à une connexion à haut débit qui vous permet de profiter d'une multitude de contenus en haute définition et sans aucun ralentissement. Contournez les limitations géographiques imposées en choisissant de vous connecter à un serveur sécurisé dans un autre pays où le film est déjà disponible. Suivez les matchs de votre équipe pendant vos congés à l’étranger en vous connectant à un serveur sécurisé en France pour profiter de la diffusion en direct sur les chaînes françaises ou regarder votre Grand Prix disponible en clair et gratuitement dans un pays voisin.