Comment regarder HBO Max avec CyberGhost VPN ?

Pour beaucoup, cette réunion des six amis new-yorkais les plus célèbres du monde va faire remonter des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. On ne pensait plus les revoir ensemble mais finalement HBO Max nous propose une séquence nostalgie avec ce documentaire exceptionnel de deux heures qui revient sur les meilleurs moments de la série et propose des interviews inédites dans les décors reconstitués pour l'occasion.

En France il faudra passer par la plateforme de SVOD Salto pour profiter de Friends : The Reunion en exclusivité. Seulement la plateforme est disponible par abonnement à un prix de 6,99€/mois. Pour tout juste deux heures de programme, cela reste un peu cher, d'autant plus si vous ne comptez pas regarder les programmes proposés par la plateforme une fois Friends terminé.

Fort heureusement, il est possible de la regarder directement sur HBO Max, même depuis la France. En effet la plateforme n'est pas encore disponible dans l'Hexagone, mais grâce à CyberGhost VPN, il est possible de contourner cette limitation et de profiter du programme au meilleur prix ainsi que des films et séries disponibles Outre-Atlantique.