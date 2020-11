Surfshark explose le prix de son abonnement VPN pour le Black Friday

Grâce à Surfshark, vous pourrez contourner les frontières numériques pour accéder à tout le contenu mondial des sites et autres services de streaming. Par exemple, jusqu'à 15 bibliothèques Netflix vous tendront les bras. Si un film vous plait mais qu'il est seulement disponible sur le catalogue US du service, il vous sera immédiatement accessible. Les vitesses de connexion aux différents serveurs sont impressionnantes et votre bande passante ne sera pas bridée.