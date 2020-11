NordVPN annonce son Black Friday avec une offre à saisir à 2,80€/mois

NordVPN n'est pas réservé qu'à une seule machine dans votre maison. Le service est disponible sur toutes les plateformes et vous permet, avec un simple abonnement de 2€80 par mois de protéger plusieurs appareils comme les smartphones et les tablettes de toute la famille.

Vous pouvez faire bénéficier d'une sécurité accrue et d'un accès au web sans limites jusqu'à 6 appareils en simultané. Il suffit pour cela d'installer la version de NordVPN adaptée à la plateforme, comme l'application iOS ou Android des smartphones de vos proches, de les connecter à votre compter et le tour est joué. Il n'y a rien de plus à faire pour protéger non seulement vos données personnelles mais aussi celles de vos proches qui méritent aussi une protection complète de leurs informations personnelles.

NordVPN peut être configuré par tous puisqu'il bénéficie d'une interface simple et traduite intégralement en français. Les différentes options sont facilement compréhensibles afin que chacun puisse bénéficier d'une protection personnalisée, en fonction de ses besoins. L'ergonomie du logiciel est elle très claire, suffisamment intuitive pour ne pas se perdre dans des dizaines de menus. Ici toutes les options importantes tombent sous le doigt pour toujours plus de facilité.

Il peut néanmoins arriver qu'une question se pose sur l'utilisation d'une fonctionnalité ou d'un service offert par NordVPN. Et pour cela vous bénéficiez d'une assistance personnalisée en français disponible 7 jours/7 et 24H/24. Puisque vous êtes abonné, vous avez évidemment le droit à un conseil quand vous le désirez et NordVPN est l'un de seuls acteurs à vous proposer un tel niveau de service. On reconnait les meilleurs à leur niveau de service et leur excellente écoute des besoins du client, NordVPN fait partie de cette catégorie.