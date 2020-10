VPN pas cher : PureVPN propose une offre choc à seulement 1,52€ par mois (-84%)

Et puisque nous avons parlé de sécurité, attardons nous sur ce sujet quelques instants. PureVPN protégera vos informations personnelles lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi, même sur les réseaux les moins sécurisés. Vous serez même protégé face aux fuites IPv6 et DNS. L'adresse IP sera constamment masquée et de nombreux protocoles de sécurité (PPTP, L2TP, OpenVPN…) sont pris en charge. Enfin, un blocage d'urgence est de la partie pour que vous puissiez continuer à travailler en toute sérénité même si la connexion devait être interrompue.