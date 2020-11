Bitdefender VPN : un service VPN premium pas cher et très complet !

C'est un des atouts majeurs des solutions VPN en général, et celle de Bitdefender ne déroge pas à la règle. En effet, vous le savez sans doute : les plateformes de streaming imposent généralement des restrictions géographiques à leurs contenus. Par conséquent, les films, séries, jeux et retransmissions sportives ne sont pas accessibles dans toutes les régions. Dès lors, vous pouvez manquer votre programme préféré, uniquement parce que vous n'habitez pas au « bon endroit » ou que vous êtes en voyage à l'étranger au moment de sa diffusion.

Heureusement, Bitdefender Premium VPN constitue une solution parfaite pour contourner ces limites. La société met ainsi à votre disposition plus de 1 300 serveurs, répartis dans plus de 30 pays. De cette façon, vous pourrez simuler une connexion depuis une de ces machines distantes et vous faire passer pour un utilisateur situé dans un autre pays. Vous découvrirez alors la véritable étendue des catalogues de services tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc.

Et cela vaut également pour les contenus filtrés par certains gouvernements et FAI dans le monde. Opter pour Bitdefender Premium VPN, c'est donc aussi un moyen de s'affranchir de la censure.