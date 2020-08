Pour la rentrée, l'offre CyberGhost VPN tombe à 2,75€/mois (-77%)

Vos 18 premiers mois d'abonnement vous seront donc facturés à hauteur de 49,50€ (soit 2,75€/mois). Cette somme sera ensuite débitée tous les ans. Un remboursement intégral peut être demandé durant les 45 premiers jours.

CyberGhost met à votre disposition plus de 6254 serveurs répartis dans plus de 90 pays à travers le monde. Ils délivrent des vitesses de connexion incroyables et la bande passante sera constamment illimitée. Précisons aussi que tous vos proches pourront utiliser cet excellent VPN.

En effet, un seul compte CyberGhost est utilisable sur sept appareils différents. Ces derniers doivent tourner sous Windows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Apple TV, Chrome, Firefox ou encore Linux.