Soldes : 81% de remise sur l'abonnement PureVPN en ce moment !

PureVPN vous permet également de protéger votre vie privée et vos données personnelles des trackers, qui les récupèrent pour pister votre navigation et vous proposer des publicités et services personnalisés. Le logiciel empêche ces logiciels de suivre vos traces et vous naviguez vraiment incognito sur le web. Vous êtes également à l'abri d'un vol de données lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, connu pour être des passoires avec une sécurité au ras des pâquerettes. Vous pouvez installer PureVPN sur tous vos appareils, PC bien sur mais aussi smartphones et tablettes en téléchargeant l'application disponible sur l'App Store et le Google Play Store.