Bon Plan VPN : profitez de l'abonnement Surfshark à seulement 1,69€/mois !

En plus des éléments évoqués précédemment, le VPN Surfshark rendra votre navigation sur internet intraçable et protégera toutes vos informations personnelles via un système de cryptage extrêmement performant. Vous serez également à l'abri des logiciels malveillants et autres tentatives de phishing. Enfin, votre position sera masquée à chaque instant.