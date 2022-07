VPN : avec CyberGhost gagnez en cyberconfidentialité à prix mini

Avec près de 8000 serveurs dans 91 pays et 100 emplacements, CyberGhost vous laisse le choix du roi, et c'est notamment les amateurs de streaming qui vont être ravis. En effet, CyberGhost débloque aisément les catalogues étrangers de vos plateformes favorites telles que Disney+, Netflix ou encore Prime, avec des serveurs optimisés pour éviter les latences en prime.

La cybersécurité n'est pas en reste avec un chiffrement AES 256 bits, les protocoles IKeV2, OpenVPN et WireGuard, une vraie politique No Logs ainsi qu'un Kill Switch pour ne pas vous exposer en cas de perte de votre connexion VPN. Concluons avec un service client francophone disponible 24h/24, et 7j/7, et vous comprenez pourquoi, cette année encore, CyberGhost décroche l'excellente note de 9/10 dans votre avis réalisé de manière 100% indépendante.