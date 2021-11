Samsung, SanDisk, Crucial : 3 offres SSD immanquables pour le Black Friday Amazon

Troisième et dernier SSD de notre sélection, il s'agit du dernier P5 Plus de chez Crucial avec 1 To de stockage. Il s'agit d'un SSD PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2 que vous pouvez mettre soit dans votre PC portable, soit dans votre PC fixe. Extrêmement rapide et puissant, il peut atteindre une vitesse de 6,6 Go/s en lecture et 3 Go/s en écriture séquentielle. C'est une véritable bête de puissance qui peut vous permettre de donner un sacré coup de boost, notamment sur vos jeux vidéo. Ceux-ci se lanceront et s'exécuteront plus vite et vous pourrez ainsi vous retrouver plus rapidement dans le cœur de l'action.