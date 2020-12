Black Friday Week : le disque dur interne WD Red 4 To à prix bradé !

Western Digital (plus connu sous le nom de WD) est une marque réputée pour ces disques durs et aussi ces SSD.



Le modèle WD Red (référence WD40EFAX) dispose d'une taille de 3,5 pouces et propose donc une capacité de 4 To. Il fonctionne avec une interface SATA 6 Gb/s et offre une vitesse de 5400 tours/min.



Avec des taux de transfert interne de 180 Mo/s, ce disque dur est idéal pour stocker tous types de fichiers multimédias (photo, vidéo, logiciel,...). Il est conçu pour les NAS mais fonctionne parfaitement bien dans un PC également et se montre très silencieux.