Ce SSD crucial est au meilleur prix sur Cdiscount pour préparer Noël

Cdiscount est à la manœuvre pour cette promotion des plus attrayantes. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne effectuera la livraison à domicile gratuitement. Un point retrait peut aussi être sélectionné par vos soins. Le paiement en quatre fois (soit 14,59€ au moment de l'achat puis 14,58€ par échéance) répond présent. La garantie service et maintenance est valable pendant cinq ans contre deux ans pour la garantie pièces et main d'œuvre.

Le SSD Crucial MX500 est un modèle interne compatible avec les baies 2,5 pouces. Il embarque une mémoire de stockage de 500 Go et une interface en SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches. Le débit de transfert interne peut grimper jusqu'à 560 Mo/s en lecture ou 510 Mo/s en écriture. Les vitesses en question sont améliorées grâce à la technologie NAND 3D de Micron.

Ainsi, l'enregistrement et le transfert de fichiers se feront toujours très rapidement et l'efficacité énergétique de ce modèle est 45 fois supérieure par rapport à un disque dur standard. Votre PC en bénéficiera pour démarrer plus vite et lancer tous vos logiciels en un claquement de doigts.