Le top des SSD pour surbooster votre PC : WD black 2 To à au meilleur prix jamais vu

Nous repartons au sein des rayons virtuels d'Amazon pour profiter de cette promotion extrêmement avantageuse. La livraison à domicile gratuite concerne tous les acheteurs en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois sans frais (soit 69€ par échéance) est bien de la partie. La garantie constructeur est valable pendant cinq ans. L'extension d'un an est à 8,99€ ou 13,09€ pour deux ans.

Ce SSD interne WD Black SN750 profite d'un espace de stockage de 2 To pour accueillir tous vos fichiers et plus spécifiquement des jeux vidéo. En effet, les performances de ce périphérique ont été pensées pour convenir aux joueurs chevronnés. C'est pour cela que les vitesses de transfert peuvent grimper jusqu'à 3470 Mo/s. Les temps de chargement seront alors plus rapides.

Précisons que ce SSD est conçu uniquement pour les ordinateurs de bureau (pensez à vérifier la compatibilité avec votre carte mère).