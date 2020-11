Bon plan Fnac : deux SSD Samsung en promotion avant le Black Friday

Vous avez besoin d’un disque dur externe de bonne capacité et rapide ? Samsung propose dans sa gamme un bon compromis avec le T5 Noir. Il offre une capacité de 1 To dans un boitier très compact et bonne nouvelle, il est en promotion à la Fnac ! – 40% sur son prix habituel, soit une économie de 80 € à l’achat.

Ce SSD externe offre un taux de transfert de 540 Mo par seconde grâce à sa technologie et sa connexion USB 3.1 de seconde génération (compatible USB 2). Et il est tout petit et léger avec seulement 51 g et 1 cm d’épaisseur. Nous sommes bien loin des disques durs externes SATA.

Il intègre la technologie Samsung V-Nand et la résistance aux chocs pour protéger vos données. Il accepte également le cryptage des données en AES 256 bits.