Bon plan VPN : jusqu'à 50 % de réduction sur l'offre ProtonVPN (avec ProtonDrive inclus)

En optant pour l’abonnement de deux ans, Proton vous offre une réduction de 50% sur son service VPN incluant ProtonMail Plus et l’accès anticipé à ProtonDrive. Payé en une fois à la souscription, l’abonnement de deux ans revient à 7,50 € par mois pour obtenir un VPN haut de gamme, associé à un mail sécurisé et crypté ainsi qu’à un Cloud chiffré.

ProtonVPN est l’œuvre de l’équipe qui a créé ProtonMail, issu du CERN et du MIT, la messagerie grand public la plus sécurisée du monde. Proton Technologies œuvre pour offrir une plus grande sécurité sur Internet. Et le service est à la hauteur de ses ambitions pour garantir la confidentialité de vos échanges sur le web.