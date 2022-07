Prime Day : ce SSD Crucial compatible PS5 chute de prix !

Nous sommes dans la dernière journée de ce Prime Day édition 2022. Comme toujours, rappelons que seuls les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier des remises disponibles sur le site du géant américain. Pour cela, activez votre essai de 30 jours gratuits au service (puis 5,99 €/mois ou 49 €/an). Maintenant, passons aux modalités appliquées au SSD Crucial P5 Plus.

Il vous sera livré gratuitement à domicile sous à peine un jour ouvré. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner le point de retrait de votre choix. La garantie limitée du constructeur est valable pendant 5 ans. Notez que ce SSD est également disponible en version 500 Go à 69,99 € et 1 To à 149 €.