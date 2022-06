Un SSD pour moins de 15€ ? C'est la promo folle du moment chez Amazon

C'est une offre séduisante à plus d'un titre. Pour seulement 14,90€ chez Amazon vous allez pouvoir commander un petit SSD de 120 Go de la marque PNY, référence CS900. C'est un modèle de 2,5" en SATA III que vous allez pouvoir ajouter à votre configuration et qui vous vous rendre de fiers services.

Si vous ne connaissez pas les SSD, ce sont des espaces de stockage, tout comme les disques durs, avec une vitesse de lecture et d'écriture beaucoup plus élevée. De quoi donner une seconde jeunesse aux configurations les plus vieillissantes.