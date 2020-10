Amazon Prime Day : Top 5 des bons plans SSD à ne manquer sous aucun prétexte !

Pour accéder rapidement à vos données, démarrer rapidement toutes vos applications, il n’y a rien de mieux qu’un disque SSD.

Disponibles au format 2,5“ avec connexion SATA, M.2 NVMe en PCI Express 4x ou via un boitier externe compact, les disques SSD offrent une seconde jeunesse à une ancienne machine, tel un second souffle.

Les prix des SSD baissent en continu et nous vous proposons dans cette sélection des disques d’au moins 1 To à des prix très accessible. C’est le moment idéal pour franchir le cap et vous équiper d’un disque fiable et performant.