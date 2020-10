Le disque dur externe Seagate 5 To édition spéciale Cyberpunk 2077 à prix cassé

Ce disque dur externe a été conçu pour libérer de l'espace de stockage issu de la bibliothèque Xbox.

Le Seagate Game Drive de 5 To (référence STEA5000404)embarque une interface USB 3.0 qui est compatible avec les connecteurs USB 2.0.

L'accessoire peut contenir une centaine de jeux si nous nous basons sur sur une moyenne de 36 Go par jeu.

Compatible avec les consoles Xbox One, Xbox One X et Xbox One S, le disque dur est automatiquement détecté par la console de salon de Microsoft.