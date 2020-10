Private Internet Access : un des meilleurs VPN du marché s'affiche à -79% sur son abonnement 2 ans !

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle du moment, passons désormais aux principaux avantages de Private Internet Access (plus connu sous le nom de PIA).

Le service est notamment compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation bureau et mobile. Comme vous l'aurez compris, le VPN peut fonctionner sur un PC de bureau, un ordinateur portable, un smartphone ou encore une tablette.

Private Internet Access permet à l'utilisateur de se connecter à plus de 12 000 serveurs qui sont répartis dans 74 pays. Il est également possible d'accéder à de nombreux contenus en streaming sur les plateformes Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video ou encore HBO GO, tout en ayant une bande passante illimitée.