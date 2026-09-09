Créer un site web peut vite sembler complexe, surtout lorsque l’on ne maîtrise pas le code. Pourtant, des solutions simples et accessibles permettent aujourd’hui de lancer son projet en quelques clics.

Avec son offre Site Creator Lite, Infomaniak propose justement une solution clé en main à partir de 1,95 € par mois, avec un éditeur sans code et un nom de domaine offert la première année.