Envie de lancer un site web professionnel à prix mini ? L’offre Infomaniak Site Creator Lite vous permet de lancer votre projet pour quelques euros par mois. Au programme : un nom de domaine personnalisé, un hébergement suisse sécurisé et aucune ligne de code.
Créer un site web peut vite sembler complexe, surtout lorsque l’on ne maîtrise pas le code. Pourtant, des solutions simples et accessibles permettent aujourd’hui de lancer son projet en quelques clics.
Avec son offre Site Creator Lite, Infomaniak propose justement une solution clé en main à partir de 1,95 € par mois, avec un éditeur sans code et un nom de domaine offert la première année.
Créez un site à votre image sans aucune compétence en code
Ceux qui ont lancé leur activité d’indépendant, un commerce ou une association le savent : créer un site web n’est pas toujours évident, en particulier quand on n'est pas à l’aise avec l’informatique. L’hébergeur suisse Infomaniak a levé ces freins techniques en lançant Site Creator.
Cet éditeur sans code est basé sur de simples glisser-déposer. Il inclut une trentaine de thèmes modernes pour vous aider à créer un site à votre image et adapte automatiquement votre design à l’écran du visiteur.
Pour faciliter encore plus les choses, Infomaniak a aussi intégré l’assistant IA Euria, pour générer des textes optimisés, corriger d’éventuelles fautes ou reformuler des contenus. Mais ce n’est pas tout : on trouve dans Site Creator tous les modules nécessaires pour parfaire un site : formulaire de contact, galerie photo, calendrier, menus et bien plus encore.
Site Creator Lite, une offre idéale pour les petits budgets
Un site web demande un investissement en temps mais aussi en argent. Afin de démocratiser la conception de sites, Infomaniak a mis au point une formule à prix doux, accessible à toutes les bourses : l’offre Site Creator Lite à partir de 1,95 € par mois.
Que vous soyez professionnel ou particulier, cette formule vous permet de créer 6 pages web pour mettre en lumière votre projet ou votre activité. Idéale pour ceux qui souhaitent créer un site vitrine ou un blog, elle inclut 15 Go d’espace disque et tous les outils nécessaires pour gagner en visibilité.
Et comme un site n’est rien sans une URL personnalisée, Infomaniak a aussi inclus dans son offre un nom de domaine gratuit la première année. Un argument imparable pour ceux qui veulent avoir une image professionnelle dès le lancement de leur projet.
Hébergez votre site sans faire de compromis sur vos données
Si vous recherchez une alternative sérieuse aux hébergeurs américains, Infomaniak est un excellent choix. Cette entreprise a été créée il y a maintenant plus de 30 ans. L'indépendance d'Infomaniak repose sur sa Fondation, qui détient la majorité des droits de vote à une structure d’utilité publique, la Fondation Infomaniak. Cette société réputée héberge toutes vos données dans ses propres data centers sécurisés, certifiés ISO 27001 et basés en Suisse. Il n’y a aucune exploitation commerciale de vos informations ni aucun transfert hors de l’Europe.
La société Infomaniak est aussi reconnue pour son engagement envers la planète : elle compense à 200 % ses émissions de CO2, alimente ses centres de données avec des énergies renouvelables et récupère la chaleur produite par son dernier data center pour chauffer des logements.
Vous l’avez compris, cet hébergeur coche toutes les cases : sécurité, sobriété numérique, outils performants et tarifs abordables. En optant pour l’offre Site Creator Lite, vous pourrez donner vie à n’importe quel projet.
Envie de lancer un e-commerce ?
Infomaniak propose aussi l’offre Site Creator Pro. Dotée de fonctions e-commerce et d’un module de prise de rendez-vous, cette formule comprend tous les avantages de l'offre Lite et y ajoute des pages web illimitées ainsi que 50 Go d’espace disque.