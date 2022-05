Un antivirus combiné à un VPN c'est l'offre du moment à ne pas rater avant les vacances !

Nous vous l'avons préalablement exposé, Bitdefender vous propose ici une solution bien plus complète qu'un antivirus standard . Et pour cause, vous bénéficiez d'un VPN d'une capacité de 200 Mo/jour/appareil couvert. Nous vous rappelons que cette suite vous permet d'équiper 5 appareils simultanément sous macOS et Windows (ordinateur) comme sous Android et iOS (smartphone). Le VPN, c'est vraiment l'atout numéro 1 pour une cyberconfidentialité au top, chez vous comme sous les cocotiers. Naviguez incognito, rassurez votre banque en cas de transaction depuis l'étranger en choisissant un serveur basé en France, et bénéficiez le reste du temps d'une adresse IP comme d'une géolocalisation de substitution. Vous ne voulez pas manquer le dernier épisode de votre série favorite alors que vous vous trouvez en Grèce ? Avec le VPN de Bitdefender, il n'y a aucun problème, seulement des solutions à votre disposition !

En plus, avec la technologie Bitdefender Photon, ne craignez pas que votre suite ne ralentisse vos machines. Même sur votre smartphone, Bitdefender Total Security 2022 est l'une des plus légères et les moins impactantes du marché ! Avec des modes Film, Jeu et Travail, Bitdefender détecte votre action du moment et adapte son activité pour maximiser les votre. Parfait pour sereinement profiter de vos vacances sans latences ! Vous bénéficiez également d'un anti-traqueur pour éviter les publicités ciblées, d'un destructeur de fichiers obsolètes, mais aussi de l'Autopilot. Cette technologie est très pratique pour vous aider à avoir un aperçu de vos appareils et prendre les meilleures décisions en temps réel. Idéal pour pleinement profiter de la douceur de la mer !